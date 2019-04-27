Международная группа ученых определила источник мощного извержения, произошедшего около 30 тысяч лет назад, в ходе которого был выброшен пепел, покрывший 150 тысяч квадратных километров Средиземноморья. Им оказались Флегрейские поля - вулканическая кальдера рядом с Неаполем. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили вулканические отложения, обнаруженные в пяти километрах к северо-востоку от Флегрейских полей. Результат химического анализа и датирования показал, что они соответствуют слою пепла, выявленного в кернах морских и озерных отложений по всему бассейну Средиземного моря. Возраст отложений достигает 29 тысяч лет, что указывает на крупное извержение итальянского супервулкана. Предыдущие исследования не продемонстрировали никакой связи между отложениями и другими действующими вулканами Земли.

Флегрейскими полями называют активную супервулканическую кальдеру рядом с густонаселенным районом, где проживает более миллиона человек. Мегаизвержение Флегрейских полей (событие CI) произошло около 40 тысяч лет назад и, вероятно, вызвало наступление вулканической зимы. Второе известное крупное извержение (неаполитанский желтый туф, или событие NYT) случилось около 15 тысяч лет назад. Кроме того, в течение последних 60 тысячелетий супервулкан постоянно производил извержения послабее, включая Монте Нуово в 1538 году.