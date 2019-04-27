Американские антропологи проанализировали скелет мужчины, погибшего около двух тысяч лет назад, и выяснили, что он был убит палачом, вонзившим в его грудь копье с огромной силой. Об этом сообщает издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Археологи обнаружили останки в 2002 году при раскопке древнего некрополя на Тасосе - острове в северной части Эгейского моря. Исследователи нашли кости 57 человек, в том числе мужчины с идеально круглой дырой в грудине. Анатомический анализ показал, что это был высокий и мускулистый человек, который погиб в возрасте 50 лет. По мнению исследователей, он занимался спортом. Однако у него были также выявлены признаки воспаления суставов, характерные для остеоартрита и спондилоартрита.

Результаты исследования показали, что копье не было брошено с расстояния, поскольку из-за параболической траектории оставленные отверстия не были круглыми. Характер ранения указывал на то, что человек также оставался неподвижным во время удара, то есть, скорее всего, он был связан. Сила удара превышала 2200 ньютонов, и смерть от остановки сердца наступила в течение одной минуты. Плохое состояние зубов свидетельствовало о том, что мужчина длительное время находился в заключении.