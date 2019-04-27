Эксперты по красоте из Великобритании предупреждают, что злоупотребление селфи может нанести вред коже, также как курение сигарет и длительное пребывание на солнце. Всему виной электромагнитные лучи, исходящие от смартфонов. Статья соответствующего содержания опубликована в издании The Sun, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Все опытные любители селфи прекрасно знают, что для получения идеального снимка обычно требуется сделать около 50 снимков. Это позволит найти устраивающий во всех отношениях вариант. Эксперт по красоте и руководитель клиники в Рексеме Сара Чини рассказала, что электромагнитные лучи, испускаемые мобильными устройствами, могут с поражающей скоростью ускорять старение кожного покрова. По словам эксперта, в последнее время она заметила резкое увеличение числа пациентов, страдающих от повреждения кожи, вызванных указанным занятием.



"У меня много пациентов, которые каждый день приходят ко мне и жалуются на ухудшение состояния кожи. Большинство из них любят селфи. Синие лучи на экранах смартфонов могут нанести больше вреда, чем слишком много солнечного света, поэтому я призываю молодых людей быть особенно осторожными. Стоит отметить, что явление становится все более распространенным с ростом популярности приложений Instagram и Snapchat. Обычные средства по уходу за кожей не устранят вреда, который уже был нанесен", - сказала эксперт.

Дерматолог Зейн Обаги утверждает, что может рассказать, как его клиенты используют свои телефоны во время селфи, исследуя их поврежденную кожу. По его словам, отчетливо просматривается тусклая грязно выглядящая текстура, которая идентифицируется на одной стороне лица.