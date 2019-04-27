26 апреля 1986 года - черная страница в истории атомной энергетики. В этот день произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Среди последствий - гибель людей от последствий облучения, заражение воздуха и почвы, животных и насекомых, загрязнение лесов и озер.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Лес вокруг самой станции в первые дни после взрыва начал светиться. Свечение стало результатом взаимодействия радиоактивных частиц и ферментов.

Причем последствия вышли далеко за пределы 30-километровой зоны. Например, повышенное содержание цезия-137 было отмечено в лишайнике и мясе оленей в северных регионах России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

27 апреля жителей города Припять эвакуировали, но к тому времени многие уже получили дозы радиации. Тогда же появились и первые сообщения в СМИ. В течение нескольких дней было вывезено население из 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС.

Чтобы предотвратить панику, жителям города сказали, что они вернутся через три дня. Запретили брать с собой вещи, игрушки и домашних животных.

Главным поражающим фактором стало радиоактивное заражение. Ликвидаторы работали посменно. Самые большие получили около тысячи человек (от 2 до 20 грэй), которые были рядом с реактором в момент катастрофы и работали на аварийных работах в первые дни. Для многих они стали летальными.

Большая часть ликвидаторов и местных жителей получили дозы от 33 до 100 мЗв. Впрочем, многие ликвидаторы получили и дополнительное облучение из-за радиоактивной пыли, которая попала в органы дыхания. Респираторы не всегда справлялись со своей задачей.

Местные жители в течение нескольких дней питались продуктами, уже загрязненными радиоактивным йодом-131. Сильнее всего было заражено молоко.

К сожалению, точное количество людей, умерших в результате облучения и его отдаленных последствий, не установлено до сих пор. Острая лучевая болезнь была зафиксирована у 134 ликвидаторов. Она осложнялась лучевыми ожогами кожи. В течение 1986 года скончались 28 человек, двое погибли во время аварии, один - от коронарного тромбоза. В 1987-2004 годах умерли ещё 19 человек. В 1990-1998 годах выявлено более 4000 случаев рака щитовидной железы у тех, кто во время аварии был ребенком. Эксперты считают это следствием облучения.

В первые два года в работах по ликвидации участвовали 240 000 человек. Официально ЧАЭС была закрыта в 2000 году.

До сих пор нет единого мнения о причинах катастрофы.

Среди самых распространенных:

ошибки персонала, который продолжил испытания, несмотря на изменения в реакторе и блокировал защитные механизмы

конструктивные недостатки реактора.

До сих пор неизвестен и точный сценарий аварии, и исходное событие, запустившее ситуацию.

В этих условиях появились и нетрадиционные версии. Например, локальное землетрясение и намеренная диверсия.

Существует и экзотическая версия об испытаниях американцами секретного оружия, основанного на разработках Николы Теслы. За 25 минут до взрыва на ЧАЭС сейсмические станции по всему миру зафиксировали мощную сейсмическую волну.

Также есть упоминания о том, что незадолго до аварии некоторые домашние животные в городе вели себя беспокойно и даже сбегали от своих хозяев.