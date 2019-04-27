Вторая мировая война вошла в историю человечества не просто масштабами уничтожения, совершаемыми одной из воюющих сторон, но технологичностью и обезличенностью геноцида. Германские нацисты превратили убийство в промышленную процедуру с прописанными заранее параметрами.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

К сортировке военнопленных гитлеровцы подошли с присущей им тщательностью. Еще за две недели до нападения на СССР были определены категории военнопленных и методы обращения с ними. Так, "Приказ о комиссарах" определял признаки, по которым следует выявлять евреев, советских работников, коммунистов и политкомиссаров, и предписывал расстреливать их на месте. В литературе и кинематографе это не нашло широкого отражения, разве что персонаж "Брестской крепости", которого играет Павел Деревянко, в финале фильма отвечает: "Комиссар, коммунист, еврей", прекрасно понимая, какие будут последствия.

Вследствие "Директивы об обращении с политическими комиссарами", как официально назывался документ, уже в прифронтовой полосе в трагическом 1941 году было расстреляно 15-20% военнопленных. Истребление пленных нацисты оправдывали не только своей идеологией о том, что низшие расы не должны жить, но и тем, что на советских военнопленных не распространяется действие Женевской конвенции. Об этом в своем докладе 15 сентября 1941-го писал начальник управления разведки и контрразведки "Абвер" адмирал Вильгельм Канарис.

Более того, как отмечает историк Игорь Пыхалов, Гитлер 30 марта 1941 года на совещании высшего командного состава вермахта заявил: "Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не сумеем так смотреть, то хотя мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. Эта война будет резко отличаться от войны на западе. На востоке сама жестокость - благо для будущего. Командиры должны пожертвовать многим, чтобы преодолеть свои колебания".

Контингент, поступавший в концлагеря, фильтровался и сортировался айнзацкомандами СС, хотя лагеря находились в ведении вермахта. Тех, кто мог работать, оставляли в живых ровно до тех пор, пока они не умрут от непосильного труда и недостаточного питания. Всего в концлагерях погибло порядка 58% советских пленных, в плену побывало около 5,7 млн человек. Больные, раненые, истощенные сразу по прибытии получали отметку "Мрак и туман", что означало немедленное уничтожение, пишет эксперт Российского военно-исторического общества Антон Мигай, немало поработавший в немецких архивах. Уничтожали проявлявших лидерские качества и непокорность, в чем бы она ни проявлялась. И в этом свете 7 побегов героя Александра Петрова в фильме "Т-34" и его дерзкое поведение в течение трех лет плена - чистой воды фантастика. Его бы расстреляли еще в 1941 году, на первой неделе плена.

Среди пленных немцы внедряли принцип "разделяй и властвуй", назначая капо и старших по бараку из числа самих узников. Гитлеровские спецслужбы вели вербовку. Так, начальник VI управления РСХА бригадефюрер СС Вальтер Шелленберг вспоминал в мемуарах, что из советских военнопленных отбирали тысячи человек, которых после обучения забрасывали вглубь "русской территории" для диверсий, ведения политической пропаганды среди населения и сбора данных. Немецкие агенты внедрялись и в партизанские отряды. Для ускорения набор добровольцев из числа пленных шел непосредственно в прифронтовой полосе.

Справедливости ради стоит заметить, что единственный успешный побег из концлагеря был организован именно советским военнопленным, лейтенантом Александром Печерским. Больше половины бежавших выжило, сам Печерский далее воевал в партизанах и дожил до Победы.