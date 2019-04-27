Если взглянуть ночью на небо - желательно где-нибудь в отдалении от города, - то может создаться впечатление, что звезды рассыпаны по небосводу беспорядочно, но относительно равномерно. И хотя расстояния между космическими объектами огромны и измеряются миллионами километров, во вселенском масштабе это не так много. В действительности наша Вселенная довольно однородна и больших объемов пустоты - без звезд и галактик - в ней нет. За одним исключением.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru

Войд Волопаса

Войд или Пустота Волопаса - так называется область пространства, открытая в 1981 году астрономом Робертом Киршнером. Об уникальном объекте (если так можно сказать о "Великом ничто") нашей Вселенной ученый рассказал в своей работе "Пустота в миллион кубических мегапарсек в Волопасе". Войд представляет собой огромную сферическую область диаметром примерно 300 млн световых лет, в которой ученым с самыми современными приборами и методами удалось насчитать всего 60 галактик.

Представить себе масштаб таких расстояний весьма непросто. Но попробуем привести примеры. Если в центре войда расположить человека, то ближайшие звезды и галактики он бы смог увидеть лишь в сверхбольшие телескопы второй половины XX века. Американский астроном и популяризатор науки Грег Олдеринг приводит такой пример: если в объеме пустоты Волопаса разместить галактики с той плотностью, с какой они распределены в среднем во Вселенной, то их там вместилось бы не меньше 10 тыс. Но выше мы уже говорили, что на самом деле их всего 60.

Что это такое

Но как мог появится во Вселенной такой аномальный объект? Ведь давно известно, что "природа не терпит пустоты". К сожалению, ни одна из существующих сегодня теорий происхождения нашей Вселенной никак не объясняет существование войда. Конечно, ученым сегодня известны пустоты гораздо меньшего размера (в десятки раз), и механизм их образования вполне выяснен. Но с гигантской пустотой в созвездии Волопаса компьютерная модель, построенная на известных предположениях, не работает.

Тем не менее гипотезы о природе этой пустоты высказываются с завидным постоянством. Так уже вышеупомянутый Олдеринг предполагает, что малые пустоты Вселенной со временем могут взаимодействовать друг с другом и сливаться, подобно мелким мыльным пузырям, которые объединяются в один большой. Одной из самых радикальных - и потому пугающих - теорий можно считать гипотезу о рукотворном происхождении пустоты. По предположениям некоторых ученых, сверхцивилизации, появившиеся на заре образования Вселенной, вполне могли бы дойти до того уровня развития, что научились буквально выкачивать энергию из окружающего пространства, что и привело бы к образованию огромного объема почти идеального вакуума.

К слову о вакууме. В войде Волопаса не только мало галактик, но и почти нет свободных частиц. По подсчетам ученых, их в этом объеме столь мало, что за все время существования нашей Вселенной, скорее всего, даже две из них не смогли встретиться и провзаимодействовать. И отсюда вытекает еще один вопрос: а как же тогда там проходило звездообразование и формирование галактик? И он пока остается без ответа.