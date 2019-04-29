Мужчина из Канады нашел в мусоре рисунок и продал его за $20. Позже оказалось, что он стоит тысячи - ВИДЕО
29 апреля 2019 09:15 830
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Источник: Остроумно
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