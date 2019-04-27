На весёлых и бурных вечеринках, сопровождающихся обилием алкогольных напитков, может произойти всякое, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые в Буэнос-Айресе (Аргентина), показывают любительницу тусовок, которой стоило бы быть повнимательнее.

Девушка хотела выпить порцию текилы, вот только она как-то не заметила, что вместо стопки с напитком схватила стаканчик с солью. Незнакомку можно только пожалеть, ведь неожиданность оказалась хотя и очень забавной, но весьма неприятной для неё.

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