Девушка на вечеринке случайно наелась соли - ВИДЕО
27 апреля 2019 13:18 197
На весёлых и бурных вечеринках, сопровождающихся обилием алкогольных напитков, может произойти всякое, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Кадры, снятые в Буэнос-Айресе (Аргентина), показывают любительницу тусовок, которой стоило бы быть повнимательнее.
Девушка хотела выпить порцию текилы, вот только она как-то не заметила, что вместо стопки с напитком схватила стаканчик с солью. Незнакомку можно только пожалеть, ведь неожиданность оказалась хотя и очень забавной, но весьма неприятной для неё.
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