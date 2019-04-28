Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Ученые выяснили, что жертвы бессонницы не способны забыть позорные эпизоды из собственного прошлого. Дело в том, что отсутствие сна не позволяет мозгу перерабатывать негативные воспоминания.
Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.
Недавно стало известно еще одно преимущество здорового сна перед систематическими недосыпаниями. Дело в том, что люди, которые страдают бессонницей, испытывают массу переживаний из-за позорных эпизодов из собственного прошлого. Это происходит по тому, что человеческий мозг, не получающий положенного отдыха, теряет возможность эффективно перерабатывать негативные воспоминания. К такому выводу пришли нидерландские ученые, которым удалось провести соответствующий эксперимент. В исследовании участвовали 30 здоровых людей, а также 27 человек с бессонницей. Каждого из них попросили вспомнить самое постыдное воспоминание и рассказать о нем спустя ночь.
Выяснилось, что люди со здоровым сном воспринимают подобные эпизоды в качестве нейтральных событий. Жертвы бессонницы, напротив, весьма болезненно переживают рассматриваемые события.
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