Ученые выяснили, что жертвы бессонницы не способны забыть позорные эпизоды из собственного прошлого. Дело в том, что отсутствие сна не позволяет мозгу перерабатывать негативные воспоминания.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Недавно стало известно еще одно преимущество здорового сна перед систематическими недосыпаниями. Дело в том, что люди, которые страдают бессонницей, испытывают массу переживаний из-за позорных эпизодов из собственного прошлого. Это происходит по тому, что человеческий мозг, не получающий положенного отдыха, теряет возможность эффективно перерабатывать негативные воспоминания. К такому выводу пришли нидерландские ученые, которым удалось провести соответствующий эксперимент. В исследовании участвовали 30 здоровых людей, а также 27 человек с бессонницей. Каждого из них попросили вспомнить самое постыдное воспоминание и рассказать о нем спустя ночь.



Выяснилось, что люди со здоровым сном воспринимают подобные эпизоды в качестве нейтральных событий. Жертвы бессонницы, напротив, весьма болезненно переживают рассматриваемые события.