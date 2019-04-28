Как определить характер человека по его позе во время сна?
Психолог рассказала, каким образом можно определить характер человека по его позе во время сна. Своим мнением по этому поводу поделилась Ольга Павлова в беседе с порталом "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.
Как отметила специалист, двигательная активность способна выражаться по-разному у людей в зависимости от их темперамента и в целом поведения. Собираясь ложиться спать, человек неосознанно выбирает для себя положение, которое максимально совпадает с его предпочтениями. Также психолог высказалась о наиболее распространенных позах для сна и о том, что они могут означать.
Обладающие лидерскими качествами и прагматичные личности предпочитают спать на спине с прямыми ногами и руками. Обстоятельные и надежные лица, не имеющие лидерских качеств, чаще спят на боку, положив руки под голову и согнув ноги. Легкие на подъем граждане могут отдыхать с расставленными в сторону руками и ногами. Нуждающиеся в защите любят спать на боку, прижимая руки к груди, а неуверенные и закрытые лица отдыхают на животе.
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