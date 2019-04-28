Психолог рассказала, каким образом можно определить характер человека по его позе во время сна. Своим мнением по этому поводу поделилась Ольга Павлова в беседе с порталом "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Как отметила специалист, двигательная активность способна выражаться по-разному у людей в зависимости от их темперамента и в целом поведения. Собираясь ложиться спать, человек неосознанно выбирает для себя положение, которое максимально совпадает с его предпочтениями. Также психолог высказалась о наиболее распространенных позах для сна и о том, что они могут означать.



Обладающие лидерскими качествами и прагматичные личности предпочитают спать на спине с прямыми ногами и руками. Обстоятельные и надежные лица, не имеющие лидерских качеств, чаще спят на боку, положив руки под голову и согнув ноги. Легкие на подъем граждане могут отдыхать с расставленными в сторону руками и ногами. Нуждающиеся в защите любят спать на боку, прижимая руки к груди, а неуверенные и закрытые лица отдыхают на животе.