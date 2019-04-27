В Гонконге фанаты "Мстителей" избили посетителя кинотеатра за то, что тот проспойлерил им последнюю часть киносаги.

Об этом сообщает портал AsiaOne, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Как отмечает издание, группа людей ждала возможности занять место в кинозале, когда только что посмотревший фильм мужчина стал громко выкрикивать детали сюжета эпопеи "Мстители: Финал". После этого они начали бить его.



Фото избитого мужчины, которому оказывают первую помощь, вызвало бурную реакцию в соцсетях, отмечает AsiaOne. Большинство комментирующих высказало мнение, что пострадавший "получил по заслугам".



По информации портала, ранее режиссеры последнего фильма Marvel братья Руссо даже записали обращение к зрителям, в котором призвали их не портить тем, кто еще не успел увидеть картину, впечатления от просмотра.

