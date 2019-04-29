С пяти лет играл на скрипке и выступал с оркестром, в шестнадцать дал первый сольный концерт - выдающийся скрипач-виртуоз Давид Ойстрах, которому сегодня исполняется сто десять, был типичным вундеркиндом. В советские времена таких появлялось немало. РИА Новости вспоминает о чудо-детях, сделавших успешную музыкальную карьеру в самом юном возрасте, передает Day.Az.

Давид Ойстрах



Сын уличного торговца и хористки Одесской оперы, Додик Ойстрах в пять лет поступил в класс скрипки знаменитого преподавателя Петра Соломоновича Столярского. Его частную школу называли "фабрика талантов". У юного музыканта были безупречный слух и прекрасная техника, однако педагог не предрекал ему столь громкой сольной карьеры.

Вскоре, впрочем, скрипач выступил с оркестром, а в 16 лет сыграл первый сольный концерт, состоявший из сложных, виртуозных номеров. Последовали концертные туры, переезд в Ленинград и позже в Москву. Ойстрах всегда активно гастролировал, преподавал, исполнял сочинения современных авторов.

Эмиль Гилельс



Сын одесского бухгалтера, Эмиль, как и многие его сверстники, занимался музыкой с пяти лет. Быстрые и явные успехи позволили ему дать первый сольный концерт уже в 13 лет - на сцене Оперного театра. Победы на Всеукраинском и Всесоюзном конкурсе убедили публику в ярком таланте исполнителя. Окончив Одесскую консерваторию, Гилельс уехал в Москву - заниматься в классе Генриха Нейгауза.

Типичный одесский еврей-вундеркинд с годами превратился в человека, свободно говорящего на нескольких европейских языках, с прекрасными манерами, невероятным чувством собственного достоинства.

Елизавета Гилельс



В семье Гилельсов было девять детей. Младшая сестра Эмиля - Елизавета - тоже занималась скрипкой. В 13 лет она уже ездила по стране с концертами, играла дуэтом вместе с братом. Вслед за ним поступила в Московскую консерваторию. Однако, выйдя замуж за скрипача Леонида Когана, отказалась от публичной карьеры. Елизавета Гилельс активно преподавала, иногда выступала. Много сил и времени посвятила детям - Павлу и Нине, которые также стали музыкантами.

Буся Гольдштейн

В пять лет Буся Гольдштейн пришел в класс скрипки легендарного одесского педагога Столярского, у которого ранее учился Ойстрах. И уже через шесть месяцев выступил с небольшой программой.

Четыре года спустя семья переехала в Москву, и талантливый ученик продолжил обучение в Особой детской группе при Московской консерватории (теперь - ЦМШ) в классе профессора Ямпольского.



В одиннадцать лет юный музыкант принял участие в Первом Всесоюзном конкурсе скрипачей. Из-за возраста он выступал вне конкурса, но тем не менее ему присудили специальную премию. После заключительного концерта, на котором присутствовали первые лица государства, Сталин пригласил Бусю к себе в ложу и сказал, что тот играл лучше всех.

Через год, во время московских гастролей всемирно известного скрипача Яши Хейфеца, молодой музыкант играл ему более получаса. Потом участвовал в конкурсе скрипачей имени Венявского в Варшаве. Советский Союз представляли 27-летний Ойстрах, который получил вторую премию, и 14-летний Гольдштейн - ему присудили четвертое место. В 1970-е музыкант эмигрировал в Германию, где активно концертировал и преподавал.

Алексей Султанов



Уроженец Ташкента, Алексей Султанов учился музыке с четырех лет, а в семь уже вышел на сцену, исполнив концерт Моцарта для фортепиано с оркестром. С восьми - концертировал и позже поступил в Московскую консерваторию.

В 1986 году пианист в возрасте 16 лет участвовал в конкурсе имени Чайковского и считался фаворитом, однако перед финалом сломал палец, уронив на руки крышку рояля. В начале 1990-х уехал в США. В 1995-м в конкурсе пианистов имени Шопена занял второе место - первое никому не присудили. Пианист отказался от диплома, и вскоре у него случился инсульт.

Три года спустя Султанов вновь решил побороться за первое место на конкурсе Чайковского. На сей раз его трактовку сонаты Прокофьева жюри сочло слишком вольной и не допустило до третьего тура.

Музыкант продолжал активно гастролировать, но в 2001-м произошел второй удар. Левая половина тела осталась парализованной. В инвалидном в кресле он давал благотворительные концерты - партию левой руки подыгрывала его жена, виолончелистка Даце Абеле. Музыкант скончался в 2005-м в возрасте 36 лет.

Евгений Кисин



В два года Женя Кисин мог подбирать на фортепиано запомнившиеся мелодии, а в шесть поступил в музыкальную школу имени Гнесиных, в класс педагога Анны Кантор, у которой проучился всю жизнь.

Впервые школьник выступил с оркестром в десять лет. Год спустя дал сольный концерт и начал активно гастролировать. Концертам неизменно сопутствовал успех - как на родине, так и за границей. В шестнадцать лет Кисин дебютировал в Европе, тремя годами позже - в США.

С 1991-го музыкант жил в Нью-Йорке, потом перебрался в Европу. По его собственным словам, ежегодно он дает от 40 до 50 концертов, и из них порядка десяти сольных. Занимается музыкой практически каждый день, на подготовку нового произведения уходит несколько месяцев.

Полина Осетинская



Талантливая девочка Полина вышла на сцену в шесть лет. Первый сольный концерт состоялся в Вильнюсской филармонии, и вскоре - дебют с камерным оркестром Литвы. В середине 1980-х ее выступления собирали полные залы и транслировались по телевидению. Однако в 13 лет девочка сбежала от отца, а позже публично рассказала о его жестоких методах обучения.

Ее исповедью стала вышедшая в 2008-м книга "Прощай, грусть". Журнал "Тайм" признал Осетинскую персоной года среди женщин, заговоривших о совершенном над ними насилии. Сейчас она занимается собственным центром профессионального здоровья музыкантов, активно выступает.