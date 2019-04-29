Оказывается, книги могут быть не только друзьями и помощниками, но и нести в себе настоящую угрозу. И это касается даже не фолиантов, которые, например, считаются проклятыми. Книга, которую считают самой опасной в мире не содержит страшных записей или заклятий. Но брать ее в руки точно не стоит.



Фолиант, в котором по сути даже и нет текста, носит название "Тени от Стен Смерти" и состоит из 86 страниц, каждая из которых - это кусочек старых обоев. И любая представляет для человека смертельную опасность: бумага, возраст которой более 150 лет, пропитана мышьяком.



Создал такую книгу ученый Роберт Кедзи, занимавшийся в то время исследованиями токсичности бумаги. Натолкнула его на эту идею история одной семьи. В комнате своей маленькой дочери родители сделали ремонт. Но в новой спальне девочка вдруг начала болеть и день ото дня чувствовать себя все хуже и хуже. Ей становилось лучше за пределами дома, но стоило вернуться в комнату, болезни возвращались. Родители недоумевали, а специалисты разводили руками. До тех пор, пока в дом к этой семье не пригласили Кедзи.



Ученый решил взять на пробу кусочек ярких обоев, которыми любящие родители оклеили комнату дочери. Оказалось, что именно они и являлись причиной плохого состояния девочки. В разноцветной бумаге Кедзи обнаружил высокое содержание мышьяка.



Надо сказать, это не было чем-то из ряда вон выходящим: в XIX веке бумагу для обоев окрашивали краской, в состав которых входил мышьяк. И такое покрытие стен было более чем в половине домов Америки.

Тогда-то Кедзи и решил собрать кусочки ядовитых обоев в фолиант.



Опасная книга хранится в герметичном контейнере в библиотеке Мичиганского университета. Ее страницы обработаны специальным раствором, который, как утверждают ученые, не допустит отравления от прикосновения к ядовитой бумаги. Но все же перед тем, как полистать страницы, рекомендуют надевать резиновые перчатки. Правда, прикоснуться к опасной книге хотят немногие.