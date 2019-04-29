Еще в XVII веке Галилео Галилей, наблюдая за звездным небом, предположил, что у Сатурна есть уши.

Его догадку подтвердил в 1655 году Христиан Гюйгенс, который использовал более совершенную оптику и увидел, что Сатурн окружен кольцом. Вплоть до 1977 года считалось, что Сатурн - единственная планета, окруженная кольцами, пока ученые не смогли рассмотреть кольцо вокруг Урана. А в 1979 году космический зонд "Вояджер-1" зафиксировал кольца и у Юпитера. Предположения, что у Нептуна также есть кольца, получили подтверждение в 1989 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в последние годы появились доказательства, что спутник Сатурна - Рея - также обладает кольцами. Сейчас есть предположения, что кольцами обладает и Плутон.

По одной из версий, кольца Сатурна появились в результате падения одного из его спутников, который двигался слишком близко к планете. Спутник разорвало, его ядро было поглощено газовым гигантом, а из внешнего слоя, который состоял в основном изо льда, образовались знаменитые сатурнианские кольца. Размеры обломков составляют от 1 см до 10 м.

Также существует "Модель Ниццы", разработанная группой ученых из Японии и Франции и получившая свое название в честь города, где проводился эксперимент. Астрономы предположили, кольца планет были сформированы в ранний период эволюции Солнечной системы, когда планеты гиганты меняли свои орбиты. Четыре миллиарда лет назад по Солнечной системе дрейфовало огромное количество астероидов, когда они слишком приближались к планетам-гигантам их разрывало приливными силами. Уран и Нептун "захватывали" преимущественно каменистые обломки, тогда как Сатурну "доставался" в основном лед. Результаты эксперимента были опубликованы на сайте arxiv.org.

Некоторые ученые считают, когда-то кольца были и у Земли, а американские исследователи прогнозируют, что кольцо появится у Марса. Публикация появилась в журнале Nature Geoscience. По расчетам ученых, спутник Марса - Фобос - разрушится через 20-40 миллионов лет, в результате чего образуется кольцо вокруг планеты.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook