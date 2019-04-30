В Канаде работники забыли закрыть магазин, и он продолжил работу без кассиров - ВИДЕО
30 апреля 2019 09:15 73
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Источник: Остроумно
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