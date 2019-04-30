Назван лучший маринад для шашлыка
30 апреля 2019 01:02 286
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала лимонную кислоту оптимальной для маринования шашлыка. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, лучше всего выбирать кислые маринады. Она отметила, что уксус тоже подходит, но ухудшает вкус мяса. Кроме того, можно использовать лимон, а вот от майонезного маринада лучше отказаться, считает диетолог.
"С точки зрения безопасности мясо стоит довести до готовности, избежав пригорания", - добавила Стародубова.
Также она рассказала, что мясо следует покупать на сельскохозяйственных рынках и в известных магазинах, оно должно быть свежим, нежирным и без видимых прожилок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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