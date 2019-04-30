Мертвые пользователи социальной сети Facebook могут превзойти по численности живых юзеров в ближайшие 50 лет. Об этом сообщается в отчете, опубликованном учеными из Оксфордского института интернета (входит в Оксфордский университет), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно результатам анализа, по меньшей мере 1,4 миллиарда участников сообщества умрут до 2100 года. В этом случае число "мертвых" аккаунтов превысит число "живых" к 2070 году.

Исследователи разработали два экстремальных сценария. Один из них описывает ситуацию, в которой новые пользователи вовсе не регистрируются на Facebook, второй - что их число увеличивается на 13 процентов ежегодно. Однако специалисты считают, что реальность продемонстрирует некие средние показатели из двух прогнозов.

В том случае, если рост Facebook продолжится нынешними темпами, число умерших пользователей достигнет 4,9 миллиарда к концу XXI века.

Ученые уверены, что это может иметь серьезные последствия для цифрового наследия человечества. Один из соавторов исследования, Дэвид Уотсон (David Watson), уточнил, что Facebook является уникальным культурным архивом, где собраны разнообразные проявления человеческого существования.

"Эта статистика провоцирует новые сложные вопросы о том, кто имеет право на все эти данные, как следует ими управлять в интересах семей и друзей умершего и как в будущем историкам это следует использовать для понимания прошлого", - прокомментировал исследование сотрудник интернет-института Карл Охман (Carl Öhman). Он добавил, что результаты анализа - не прогноз, а попытка определить вектор развития соцсети.