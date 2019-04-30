Супруги выиграли пять миллионов фунтов стерлингов и решили «жить как раньше»
В Дублине, Ирландия, супружеская пара сорвала джекпот в пять миллионов фунтов стерлингов после того, как выиграла в лотерее. Однако, как сообщает британское издание The Sun, бросать работу счастливчики не планируют, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В начале апреля ирландцы купили билет QuickPick в приложении национальной лотереи. Он оказался счастливым и принес им 5,5 миллиона фунтов стерлингов.
"Даже через две недели мы все еще не можем поверить в это", - отметил мужчина.
Несмотря на выигрыш, ирландцы не планируют бросать работу - супруги получат призовые деньги и снова выйдут в офис с понедельника, 29 апреля. Они хотят составить план расходов, а также погасить ипотеку и другие счета. Супруги утверждают, что не будут "сходить с ума из-за победы".
"Эти деньги сделают нашу жизнь проще и комфортнее, однако мы хотим продолжить жить как раньше", - сказал один из них.
Ранее в апреле сообщалось, что шотландка сорвала крупный джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Девушка принялась тратить деньги на дорогостоящие машины, путешествия, пластические операции и недвижимость, однако спустя несколько лет ей наскучила такая жизнь, и она решила устроиться на работу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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