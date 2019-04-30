У любителей этого напитки риск ниже, чем у тех, кто вообще не пьет. Таковы выводы исследования шведских ученых, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.



Ученые из Швеции пришли к выводу о том, что употребляющие один бокал вина в день люди снижают риск депрессии сильнее тех, кто вообще не пьет. Авторы исследования наблюдали за жизнью и привычками более 5 000 человек в период с 1998 по 2010 годы. Оказалось, что люди с наиболее прочной и устойчивой психикой употребляли до 14 единиц алкоголя в неделю, что составляет эквивалент чуть менее 10 бокалов вина. По сравнению с ними, никогда не пившие алкоголя обладали на 70% более высоким риском депрессии, а большие любители спиртных напитков и вовсе на 80% чаще сталкивались с этим психическим расстройством.



Науке хорошо известно, что алкоголь является одним из факторов риска развития депрессии, ведь многочисленные исследования подчеркивали, что любители спиртного чаще погружаются в это опасное психическое состояние. Однако ученые также замечали, что умеренное употребление алкоголя оказывает определённое защитное воздействие против депрессии. Были обнаружены даже специфические регионы - семь мест в мире с наиболее крепким здоровьем и максимальной продолжительностью жизни, обитатели которых часто употребляют по одному спиртному напитку в день.



Впрочем, у алкоголя нет каких-то универсальных преимуществ. Женщины, и особенно молодого возраста, при подобного рода режиме, как выяснилось, обладали более высоким риском развития болезней сердца, опухолей и других расстройств из-за алкоголя, чем мужчины.