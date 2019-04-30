Испанские специалисты сообщили, о чем может свидетельствовать ранняя седина. Свои выводы эксперты сделали, изучив данные о состоянии здоровья более 54 тысяч человек в возрасте от 30 до 60 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на "Пермь Открытая".

Как выяснилось, седые волосы не имеют прямой связи со старением. Пигмент, отвечающий за цвет волос - глуатион - также необходим организму ждя защиты от серьезных заболеваний, например, болезни Альцгеймера или сердечно-сосудистых недугов. И если он не расходуется на окраску волос, то идет на нужды всего остального организма. Иными словами, люди, рано поседевшие, более защищены от множества различных заболеваний.

Кроме того, ученые выяснили, что ранняя седина не связана с рационом, стрессом или спортом - истинной причиной появления седых волос в молодом возрасте является генетика.