Жительница шотландского города Эдинбург Джейн Парк выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов. Девушка прожила без работы несколько лет, а теперь заявила, что устала от безделья и собирается найти вакансию, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Джейн Парк сорвала крупный джекпот, когда ей было 19 лет. Тогда она впервые купила лотерейный билет и сразу же выиграла. Все четыре года она тратила деньги на дорогие машины, одежду, недвижимость, путешествия и пластические операции. Спустя время она пожаловалась в своем Twitter, что это безделье ей надоело.

Парк призналась, что она устала от одежды модных дизайнеров, отдыхе на дорогих курортах и теперь она и ее подруга хотят найти работу.

"Мы с Хлоей - так устали ничего не делать, что подумываем устроиться на работу", - написала Парк.