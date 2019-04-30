Шотландка устала от безделья после крупного выигрыша
Жительница шотландского города Эдинбург Джейн Парк выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов. Девушка прожила без работы несколько лет, а теперь заявила, что устала от безделья и собирается найти вакансию, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Джейн Парк сорвала крупный джекпот, когда ей было 19 лет. Тогда она впервые купила лотерейный билет и сразу же выиграла. Все четыре года она тратила деньги на дорогие машины, одежду, недвижимость, путешествия и пластические операции. Спустя время она пожаловалась в своем Twitter, что это безделье ей надоело.
Парк призналась, что она устала от одежды модных дизайнеров, отдыхе на дорогих курортах и теперь она и ее подруга хотят найти работу.
"Мы с Хлоей - так устали ничего не делать, что подумываем устроиться на работу", - написала Парк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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