Воспитанная кошка стала интернет-звездой - ВИДЕО
30 апреля 2019 12:24 40
Пользователей Сети восхитила воспитанная черная кошка из Великобритании, которая, вернувшись домой под утро, стучит в дверь, ожидая, когда ее впустят., как передает Day.Az.
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