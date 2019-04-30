Пользователей Сети восхитила воспитанная черная кошка из Великобритании, которая, вернувшись домой под утро, стучит в дверь, ожидая, когда ее впустят., как передает Day.Az.

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