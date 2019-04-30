Сегодня стало известно о новой угрозе человечеству, которая может обернуться катастрофой космического масштаба, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Прямо в эти минуты навстречу нашей планете на бешеной скорости мчится гигантский астероид.

Ученые узнали о нем еще в 2007 году, но тогда они не предполагали, что он изменит траекторию.

Новые расчеты показали - огромный астероид длиной 340 метров поменял направление и стремительно направляется к Земле.

Столкновение, уверяют астрономы, неизбежно и произойдет уже 3 октября, а последствия будут разрушительными. Специалисты уже разрабатывают нескольких сценариев, чтобы избежать этой роковой встречи. Планы по борьбе с глобальной опасностью должны представить уже в начале мая.

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