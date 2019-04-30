Столкновение неизбежно: к Земле летит гигантский астероид - ВИДЕО
Сегодня стало известно о новой угрозе человечеству, которая может обернуться катастрофой космического масштаба, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Прямо в эти минуты навстречу нашей планете на бешеной скорости мчится гигантский астероид.
Ученые узнали о нем еще в 2007 году, но тогда они не предполагали, что он изменит траекторию.
Новые расчеты показали - огромный астероид длиной 340 метров поменял направление и стремительно направляется к Земле.
Столкновение, уверяют астрономы, неизбежно и произойдет уже 3 октября, а последствия будут разрушительными. Специалисты уже разрабатывают нескольких сценариев, чтобы избежать этой роковой встречи. Планы по борьбе с глобальной опасностью должны представить уже в начале мая.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Кто на самом деле был внебрачным сыном Сталина?
О чем свидетельствует ранняя седина?
Бокал вина в день снижает риск депрессии
В Баку будет ветрено
-
29 Апр. 17:14 15 989
-
29 Апр. 14:15 9 066
-
29 Апр. 17:36 8 964
-
29 Апр. 14:55 7 610
-
09:32 7 158