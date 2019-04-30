Парень снял свою смерть, когда проверял мощность байка и разогнался до 260 км/ч - ВИДЕО
30 апреля 2019 14:45 365
Страшная авария произошла в провинции Пхетчабун, Таиланд. По словам местных жителей, у байкера не было шансов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
24-летний парень, имя которого не называется, вместе с приятелями устроил заезд и успел разогнаться до 260 км/ч. На жутких кадрах, появившихся в Сети, видно, как байкер обгоняет своих товарищей и едет по пустой дороге. Но вдруг что-то идёт не так, парень теряет управление и на всей скорости слетает с трассы.
ДТП оказалось фатальным, пишет News.ch3thailand. У байкера обнаружили многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители расследуют инцидент.
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