Эти опасные для жизни танцы практикует семейная пара акробатов, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

Свои невероятные трюки они называют новым видом перфоманса.

Уроки кунг-фу для "железных" мальчиков - видео из легендарного Шаолиня

Захватывающие видео, на которых Богдан Корженевский и его супруга Марина вытворяют в самых неожиданных местах, не могут никого оставить равнодушными.

Акробаты признаются, что на подготовку подобного представления уходит очень много времени и каждый номер требует усиленных и кропотливых тренировок.

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