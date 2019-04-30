Самый экстремальный танец на шесте - ВИДЕО
30 апреля 2019 15:37 186
Эти опасные для жизни танцы практикует семейная пара акробатов, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.
Свои невероятные трюки они называют новым видом перфоманса.
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Захватывающие видео, на которых Богдан Корженевский и его супруга Марина вытворяют в самых неожиданных местах, не могут никого оставить равнодушными.
Акробаты признаются, что на подготовку подобного представления уходит очень много времени и каждый номер требует усиленных и кропотливых тренировок.
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