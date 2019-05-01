Во многих старых квартирах до сих пор сохранилось маленькое окно под потолком, которое ведет из кухни в ванную. Если вы думаете, что это для экономии электричества, это не совсем так.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

На самом деле, ванная используется либо рано утром, либо поздно вечером, когда солнечного света в кухне почти нет. Да и высота окна и его размеры не позволяют пропускать столько, сколько его нужно. Существует несколько версий, которые описывают предназначение этого окошка.

Первая причина - безопасность. Дело в том, что во многих квартирах газовые колонки располагались в санузлах. В случае взрыва или утечки газа это маленькое окошко приняло бы на себя ударную волну.

Вторая причина - вентиляция. Она немного спорная, так как в некоторых квартирах окно невозможно открыть или даже приоткрыть, да и вытяжка в ванной всегда была. Но эта версия все равно имеет смысл, так как в других квартирах его можно было использовать в качестве вентиляции.

Еще одна версия связана с плесенью. Считалось, что такое окно может быть профилактикой благодаря пропусканию воздуха и солнечных лучей.

Также благодаря такой планировке можно было наблюдать за маленьким ребенком в ванной. Или пролезть туда в случае, если кому-то из взрослых станет плохо.