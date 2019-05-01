Учёными из медицинского института Лангон (США) в журнале "Здоровье сна " опубликованы наиболее часто встречающиеся среди населения заблуждения, которые связаны со здоровым сном. Данные выводы основаны на изучении многих интернет-сайтов, на которых люди высказывали свои мысли о сне. Экспертами в области сна определены основные мифы про сон.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

1. "Взрослому человеку достаточно спать 4-5 часов"

Это не так. По данным учёных, 45% населения во всём мире страдают от недосыпа. Проведённый в 2007 году опрос населения показал, что у людей, которые спали менее 5 часов в сутки, в два раза увеличивалась смертность от заболеваний сосудов и сердца. Сюда же можно добавить артериальную гипертензию, диабет, низкий иммунитет, нарушения мозгового кровообращения, некоторые расстройства психики и др.

2. "Сон в любой обстановке - на пользу"

Снова заблуждение. Специалисты выяснили, что плохо отдохнувший человек скорее будет засыпать, лишь только попадёт в любой движущийся транспорт. Такая сонливость вызвана накоплением в мозге аденозина, что и приводит к дефициту сна.

3. "Человеческий организм может привыкнуть к малому количеству сна"

Эксперты утверждают, что нормальный отдых организм получает лишь когда, проходит через все фазы сна. В первую очередь важна фаза сна называемая быстрым движением глаз - при этом происходит сохранение информации и воспоминаний. В стадии глубокого сна происходит высвобождение гормона роста человека и происходит дополнительная обработка воспоминаний.

4. "Храп - безвреден"

Любой храп, приводящий к задержке дыхания опасен для жизни. Во время нарушения акта дыхания увеличивается риск развития сердечных патологий, повышения давления, развития онкологии, нарушения психики.

5. "Не лишняя рюмочка перед сном"

Да, уснуть алкоголь поможет быстрее, но сам сон станет более коротким. Человек будет находиться в фазе более лёгкого сна, который не может дать полноценный отдых.

6. "При трудностях с засыпанием, нужно долго лежать с закрытыми глазами"

Учёные советуют - если сон не наступил в течение 15 минут, просто встаньте с кровати и займитесь каким нибудь монотонным делом. Можно почитать скучную литературу, попробовать решать трудную математическую задачу, писать однотипные предложения. Так вы сможете отвлечься, расслабиться и уснуть.

7. "Не важно когда - главное поспать"

Как утверждают специалисты в области сна, не совпадение внутренних часов с внешними, может привести к сбою в работе организма. Человек становится более рассеянным, сонным, раздражительным. Ему трудно даётся принятие решений. Поэтому лучше спать ночью.

8. "Просмотр телепередач перед сном поможет уснуть"

Яркий синий цвет, излучаемый телевизором, не успокаивает наш мозг, а наоборот - возбуждает. Просмотр передач по телевизору или гаджетов за два часа до сна, делает наш сон менее глубоким, что приводит к ощущению разбитости утром.

9. "Помнящий сны человек - крепче спит"

Французские исследователи доказали, что запоминание сна приводит к увеличению активности мозга, что не лучшим образом сказывается на отдыхе человека. Такие люди чаще просыпаются по ночам.

10. "Посплю ещё пять минут"

Если человек регулярно просыпается в одно и то же время, организм привыкает к такому режиму. За время сна проходят все четыре фазы. Переведя утром стрелки будильника на пять минут дополнительного сна, организм "включает" новый цикл этих фаз. В результате человек, просыпаясь по очередному звонку будильника, находится где-то в середине этого цикла. Поэтому большинство "досыпающих" людей чувствуют себя разбитыми и уставшими.