Kinder, Küche, Kirche - лозунг, известный в Германии ещё со времён императора Вильгельма II, и широко используемый во времена Третьего Рейха. Действительно, даже сам Фюрер считал, что главное дело настоящей арийской женщины - дети, кухня и церковь, поэтому социальная инициатива Германии того времени была направлена на определённую изоляцию женщин от милитаризма и политики. Это касалось, в частности, армии, а также такой мощной структуры, как СС.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Всё дело было в репродуктивной политике нацистов. По большому счёту, женщина как личность вообще не рассматривалась - это была всего лишь будущая мать для "настоящих арийцев". Мать должна быть здоровой, идеологически чистой и нацеленной на лозунг "К-К-К". Армейская служба, а тем более серьёзная подготовка в структурах СС (учитывая специфику деятельности) никак не соответствовала направлению такой политики, поэтому в СС женщин попросту не брали. Для них даже ограничивалась продажа табака, ведь будущая мать должна следить за своим здоровьем. Развёрнутое исследование этого вопроса провёл Джордж Д. Смит в своей работе "Образ жизни, здоровье и политика в Третьем Рейхе".

Женщины не могли быть членами СС, но было очень много исключений. При этом стоит отметить, что формальная сторона вопроса, всё же, соблюдалась - дамы служили не в СС, а в многочисленных вспомогательных службах. По сути они не были даже военнослужащими, хотя могли выполнять вполне типичные для мужчин задачи. Разумеется, все знают о печально знаменитой надзирательнице Ирме Грезе по прозвищу "Светловолосый дьявол", за свои преступления приговорённой на Бельзенском процессе к смертной казни. Формально она (и многие другие "Валькирии Рейха") членом СС не являлась, а принадлежала к СС-кригсхельферин - вспомогательной службе. Это ей, разумеется, на процессе никак не помогло.

Примерно к середине 1944 года внутренняя политика и идеология Рейха начали сыпаться, Фюреру было уже не до мыслей о будущем арийцев, поэтому женщины уже и тяжело работали и служили в армии. Их не призывали, но поощряли вступление, поскольку крах уже ощущался всё отчётливее и каждый штык был на вес золота. К концу 1944 женщины уже вполне естественно выглядели в фольксштурме, а о репродуктивной политике никто и не вспоминал.