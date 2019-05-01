Он на самом деле человек удивительной судьбы - жизнь Василия Карабашева как бы поделена пополам - в прошлом Вася Питерский был вором в законе, сейчас он настоятель скита РПЦ в Ленинградской области. Поразительно, но факт: и братва, и православные иерархи (не говоря уже о прихожанах) отзываются о Васе Питерском (отце Варлааме) с большим уважением и почтением.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Его прошлое

Открытых данных о прошлом и даже настоящем Василия Карабышева не так уж и много. По информации авторитетного информагентства "Прайм Крайм", он родился в 1960 году в Петропавловске. В 33 года был коронован в Санкт-Петербурге. Газета известного отечественного журналиста-расследователя и писателя, автора "Бандитского Петербурга" Андрея Константинова "Тайный советник" в 2007 году писала, что Вася Питерский был высококлассным "щипачом" (карманным вором), и занимался этим преступным ремеслом с малолетства. Неоднократно сидел. Водил знакомство с такими известными "законниками" как Джем (Евгений Васин), Дед Хасан (Аслан Усоян) и многими другими воровскими авторитетами. "Прайм Крайм" сообщает, что статус вора в законе Питерскому был присвоен в 1993 году Берлом Головацким (Берлой).

Агентство "Прайм Крайм" опубликовало кадры оперативной видеосъемки будущего иеромонаха Варлаама, датированные 1997 годом. Эта запись сделана после очередного задержания 37-летнего Василия Карабашева (Васи Питерского) милицией.

В менее чем полутораминутном видеоролике Вася Питерский, одетый в аляповатый турецкий свитер и мешковатые штаны, сообщает сотруднице милиции свои ФИО, дату рождения и адрес места проживания в Санкт-Петербурге. Показывает татуировки на руках. Поворачивается в фас, профиль и в три четверти.

Из воров в монахи

Причина кардинальной смены образа жизни Васи Питерского туманна. "Тайный советник" писал, что вор в законе увлекся наркотиками. Якобы в 2001 году после передоза в Карелии его нашли монахи, отходили. И Карабышев решает остаться в монастыре, официально отрекшись от воровского статуса. Случай в практике воров в законе редкий. Однако по понятиям Вася Питерский ничего плохого не совершал, и поэтому сейчас его положение в воровском мире - "бывший вор", а причина "развенчания" - "отошел [от дел]".

По информации из "Тайного советника", спустя год "отошедшего" и уже облаченного в рясу (был ли на тот момент Карабышев пострижен в монахи, неизвестно) на петрозаводском вокзале повязала милиция - за совершение предыдущих преступлений. Вася Питерский вновь отсидел и вернулся в Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь (Олонецкий район Карелии).

Где он сейчас и чем занимается

На сегодняшний день, по официальным данным Русской Православной Церкви (РПЦ), иеромонах Варлаам (Карабышев) - настоятель Храма Киприана Стороженского в деревне Сторожно (это Волховский район Ленинградской области). По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Василий Карабышев числится настоятелем религиозной организации "Свято-Никольский Киприано-Стороженский скит деревни Сторожно Тихвинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)", зарегистрированной как юридическое лицо в 2017 году.

Тихвинская епархия РПЦ на своем официальном интернет-портале сообщает, что иеромонах Варлаам был рукоположен в иеродиаконы в апреле 2015 года, в иереи - в августе следующего года. Известно, что в иеродиаконы монаха Варлаама рукополагал епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав - об этом сказано на официальном сайте Санкт-Петербургской метрополии РПЦ.

Иеромонаху по православным канонам жениться нельзя и предписывается без особого благословения из монастыря не выходить.

Широкий круг обывателей может даже ознакомиться с определенными результатами деятельности иеромонаха Варлаама (Карабышева) в новом качестве - бывший вор в законе написал книгу о святом Александре Невском - "Нить Ариадны от времени святого князя Александра Невского". Она издана в 2014 году и продается в интернет-магазинах (часть текста можно найти и в открытом доступе).

Рецензенты книги, иеромонахи Кирилл и Мефодий (Зинковские; братья не только во Христе, но и кровные), оба кандидаты технических и богословских наук, клирики Казанского храма поселка Вырица Гатчинской епархии РПЦ, очень тепло отзываются о капитальном, 520-страничном труде иеромонаха Варлаама - это на самом деле большое историческое исследование, без преувеличения, научная работа, поданная через призму богословия.

К слову, и сам иеромонах Варлаам (ему сейчас 59-й год) получил богословское образование в Тульской духовной семинарии - в 2016 году, судя по информации на сайте семинарии, в этом учебном заведении он защитил выпускную квалификационную работу на тему, которую очень хорошо изучил - "Влияние святого благоверного великого князя Александра Невского на мировые события своей эпохи".