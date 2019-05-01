Путешествующий по США пес-мотоциклист поразил Сеть - ВИДЕО
В Соединенных Штатах собака вместе с хозяином на мотоцикле преодолели уже более 100 тысяч километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".
Видео собаки-путешественницы, разъезжающей по стране на байке, набирает популярность в Сети.
На кадрах видно, что не только мотоциклист едет в шлеме, но и пес соответствующе экипирован. За спиной верного спутника человека развевается американский флаг.
Видно, что четвероногому достаточно комфортно на мотоцикле - он по-дружески приобнимает хозяина за плечо и оглядывается по сторонам.
Отмечается, что водитель и его верный пес путешествуют на мотоцикле из Сан-Диего в Нью-Йорк. По дороге путешественники останавливаются в национальных парках, тем самым изучая местные достопримечательности.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как ЦРУ создавал "сыворотку правды"?
Ученые разрушили популярные мифы о сне
Почему в СССР были окна из кухни в ванную?
Точный гороскоп на среду
-
30 Апр. 19:05 11 302
-
30 Апр. 10:17 9 368
-
30 Апр. 11:43 9 096
-
30 Апр. 10:52 6 553
-
30 Апр. 16:39 5 172