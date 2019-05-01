В Соединенных Штатах собака вместе с хозяином на мотоцикле преодолели уже более 100 тысяч километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

Видео собаки-путешественницы, разъезжающей по стране на байке, набирает популярность в Сети.

На кадрах видно, что не только мотоциклист едет в шлеме, но и пес соответствующе экипирован. За спиной верного спутника человека развевается американский флаг.

Видно, что четвероногому достаточно комфортно на мотоцикле - он по-дружески приобнимает хозяина за плечо и оглядывается по сторонам.

Отмечается, что водитель и его верный пес путешествуют на мотоцикле из Сан-Диего в Нью-Йорк. По дороге путешественники останавливаются в национальных парках, тем самым изучая местные достопримечательности.

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