Ученые опубликовали видео, на котором показано, как будет выглядеть наша планета после того, как на ней растают все ледники из-за глобального потепления. Об этом пишет Business Insider.

На кадрах видно, как мегаполисы и регионы около морей и океанов уходят под воду. Среди них - Санкт-Петербург, Стамбул и Лондон. При этом из-за опреснения воды погибнет огромное количество морских обитателей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, что специалисты постоянно проводят собрания, посвященные рискам увеличения уровня воды в океане. Так, несколько лет назад в НАСА заявили, что темпы роста этого показателя намного ускорились, поэтому в течение 10 лет уровень поднимется на 90 сантиметров.

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