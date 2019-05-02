Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает агентство, в мире около 17 миллионов человек страдают от хронической усталости. Для того чтобы научиться правильному отдыху и сохранить здоровье, нужно делать следующее:

составить план выполнения неоконченных дел к концу трудового дня, так как навязчивые мысли о работе в выходные портят отдых;

проводить в отпуске не меньше четырех дней в году - это поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни;

много двигаться во время отпуска, так как переедание и недостаток активности в долгосрочной перспективе могут привести к хроническим болезням обмена веществ и преждевременной смерти.