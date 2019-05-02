Ученые рассказали, как нужно отдыхать
Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечает агентство, в мире около 17 миллионов человек страдают от хронической усталости. Для того чтобы научиться правильному отдыху и сохранить здоровье, нужно делать следующее:
составить план выполнения неоконченных дел к концу трудового дня, так как навязчивые мысли о работе в выходные портят отдых;
проводить в отпуске не меньше четырех дней в году - это поможет снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни;
много двигаться во время отпуска, так как переедание и недостаток активности в долгосрочной перспективе могут привести к хроническим болезням обмена веществ и преждевременной смерти.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре