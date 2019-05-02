Интернет-издание Nature Communications поместила публикацию итогов масштабного исследования, проведенного учеными из Университета Эксетера (Великобритания). Краткий вывод специалистов звучит так: психическое здоровье более подвержено угрозам для тех, кто стабильно поздно ложится спать и встаёт. Для "жаворонков", напротив, вероятность проблем с психикой минимальна. Зато желание поспать допоздна не способно повысить риск ожирения и диабета, чего так часто опасаются многие граждане.

Как передает Day.Az, об этом пишет planet-today.ru.

Исследователи подвергли анализу информацию о 250 тысяч человек, внесенных в базу данных частной генетической компании 23andMe, а также сведения на еще 450 тысяч человек, собранных биобанком в Великобритании. Генотип исследуемых граждан сопоставлялся с их ответами на вопросы, по которым производилось причисление людей к числу "жаворонками" или "сов".

Согласно предварительным результатам исследования, "совы" оказались на 10% более восприимчивы к развитию тревоги, депрессии и шизофрении. Ученые объясняют это взаимосвязью быстроты утреннего пробуждения и реакции мозга на световые сигналы, определяющие функционирование "внутренних часов" человека.

В то же время, один из руководителей исследования Сэмюэль Рой отметил, что для детального объяснения такого механизма требуются дополнительные эксперименты.