Слухи о том, что в подвале Ипатьевского дома были расстреляны двойники царской семьи, а не сами Романовы поползли сразу после их убийства. Не утихают они и сегодня. В 1920-1930-х годах на территориях СССР и Западной Европы действовало множество самозванцев, которые выдавали себя за детей Николая II. Одним из них был Никита Жмурчук, который называл себя царем Михаилом - незаконнорожденным сыном последнего русского императора.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Из проповедников в цари

Никита Жмурчук был проповедником баптистской секты мальованцев, популярной в южных регионах Украины. Обладая внешним сходством с Николаем II, он решил воспользоваться этим в своих корыстных интересах. В среде сектантов ходило поверье о скором появлении избранного Богом человека, и Никита на этой волне объявил себя сначала последним русским императором, а позднее его незаконнорожденным сыном Михаилом.

Самозванец уверял, что родился еще до женитьбы царя, а для пущей убедительности по селам с ним ездила женщина по имени Зиновия Сухарева, выдававшая себя за дочь царя - княжну Ольгу.

Поддельные фотографии, ордена и корона за 200 рублей

Уже после ареста на допросе Жмурчук рассказал следователям, как складывалась его царская карьера. Приняв решение выдавать себя за сына Николая II, Никита посетил Белую Церковь и Харьков, где в фотоателье заказал снимки, на которых он якобы запечатлен в кругу царской семьи: путем фотомонтажа лицо английского короля Георга заменили на лицо самозванца.

Поддельные фотокарточки стали для украинских крестьян главным доказательством того, что перед ними истинный русский царь. Жмурчук добыл себе мундир, мантию из шелка, купил на столичном рынке ордена и кресты царских времен, а у киевских мастеров церковной утвари за 200 рублей заказал бронзовую царскую корону.

Вместе с подельниками он колесил по селам Киевской, Екатеринославской и Черкасской областей. Приезжая на хутор или в деревню, Жмурчук облачался в свой наряд, а местные мальованцы по ночам водили к нему крестьян, которые охотно верили "сыну" батюшки-царя.

Михаил - царь кулаков

В 1925 году мошенник развернул бурную деятельность в окрестностях города Умани, где проживало много мальованцев. Сектанты свели Жмурчука с местными "кулаками", которые и стали основными сторонниками Лжероманова. Никита пустил слух, что скоро на СССР нападут западные страны, которые хотят вернуть ему корону. Но это будет потом, а сегодня тот, кто "поддержит царское" дело, после победы над большевиками получит земли, привилегии и, конечно, ордена. Михаил и его приверженцы устраивали тайные ужины, на которых обсуждались планы свержения коммунистов, а главное, собирались деньги для царя, одетого в мундир, увешанный крестами.

Силовые вопросы на местах решали "кулаки" и местные банды, с чьей помощью монархические группировки распространились по всему югу Украины. Несогласных с программой "царя" и тех, кто давал мало пожертвований на его благое дело, запугивали.

Конец лжецаря Михаила

Осенью 1928 года чекистам города Умань поступил донос о том, что в доме некоего Ивана Закревского находится человек, выдающий себя за царя Михаила. В селе между оперативной группой и сторонниками "царя" завязалась перестрелка, которая продолжалась всю ночь. Днем мошенников удалось задержать, а в одном из сараев был найден тайник с оружием, боеприпасами, лекарствами, продуктами и списком лиц, которые пожертвовали деньги на реставрацию династии Романовых.

В апреле 1929 года 36-летний Никита Жмурчук и весь его "царский двор", состоящий из подельников Александра Копко и братьев Закревских, были расстреляны. Остальные люди, замешанные в деле, получили большие тюремные сроки.

В начале 1940-х годов в Черкасской области УССР все еще ходили толки о чудесном спасении "царя". В 1942 году крестьяне Бердичевского округа даже обращались к немцам с просьбой расследовать дело Михаила, но оккупационная администрация ответила отказом.