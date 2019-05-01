Астроном и фотограф из ЮАР Грант Петерсен смог запечатлеть фантастический снимок Луны, которая затмевала Сатурн. Причем для фото Грант использовал не фотоаппарат, а смартфон Samsung Galaxy S8 и базовый 8-дюймовый телескоп Добсона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Чтобы получить этот снимок, Петерсен записал видеоролик с частотой 60 кадров/с, после чего он обработал полученный видеоматериал, объединив несколько кадров в более яркое и четкое изображение. Тем же принципом пользуется NASA для фотографирования различных астрономических событий.

Фотография, сделанная Петерсеном, показывает, насколько мал Сатурн, если смотреть с Земли, хотя на самом деле это вторая по величине планета Солнечной системы после Юпитера. Луна выглядит огромной, так как она находится на расстоянии 384 400 километров от Земли, а Сатурн расположен в 1,4 млрд километров от нашей планеты.