Мультсериал "Спанч Боб Квадратные Штаны" отмечает юбилей.

Как передает Day.Az, первый эпизод Губки Боба вышел 1 мая в 1999 году на телеканале Nickelodeon и полюбился миллионам зрителей по всему миру. Так например, песню из заставки, можно сказать, что знает каждый третий человек.

Автором мульфильма являлся учитель по морской биологии Стивен Хилленберг, которого не стало 26 ноября 2018 г. Хилленберг страдал от Бокового амиотрофического склероза и скончался в возрасте 57 лет.

Напомним, что мультсериал о Губке Бобе имеет 250 серий, шоу выиграло 4 Эмми и 15 наград Kids Choice Awards.