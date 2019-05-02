/unusual/1116477.html Чайка, заметившая камеру видеонаблюдения, возомнила себя актрисой - ВИДЕО
Чайка, заметившая камеру видеонаблюдения, возомнила себя актрисой - ВИДЕО
Транспортная полиция Лондона (Англия) просто не могла не поделиться в интернете забавными кадрами, снятыми одной из камер видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Устройство по каким-то причинам привлекло внимание любопытной чайки, и птица, усевшись перед камерой, дала сотрудникам дорожной полиции в полной мере насладиться своим обликом.
Пользователи социальных сетей шутят, что чайка, по всей видимости, мечтает стать актрисой. Заметив камеру, она решила, что здесь проходит кастинг - именно поэтому птица не отказала себе в удовольствии немного покрасоваться.
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