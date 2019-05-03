Американский журнал Variety составил рейтинг самых высокооплачиваемых голливудских знаменитостей. Издание выяснило, кто из актtеров и актрис получил самый большой гонорар в этом году. Список возглавил Райан Рейнольдс - сервис Netflix заплатил ему 27 миллионов долларов за роль в боевике 6 Underground Майкла Бэя, релиз которого ещё не назначен. В список вошли 17 звёзд, замыкает его Джессика Честейн с 2,5 миллиона долларов за роль во второй части ужастика "Оно".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Райан Рейнольдс Гонорар: $27 млн Фильм: "6 Underground"

Дуэйн Джонсон Гонорар: $20 млн Фильм: "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Роберт Дауни мл. Гонорар: $20 млн Фильм: "Путешествие Доктора Дулиттла"

Уилл Смит Гонорар: $17 млн Фильм: "Плохие парни 3"

Джейсон Стэтхэм Гонорар: $13 млн Фильм: "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Том Круз Гонорар: $13 млн Фильм:"Лучший стрелок 2"

Брэд Питт Гонорар: $10 млн Фильм: "Однажды в Голливуде"

Галь Гадот Гонорар: $10 млн Фильм: "Чудо-женщина 1984"

Леонардо ДиКаприо Гонорар: $10 млн Фильм: "Однажды в Голливуде"

Марго Робби Гонорар: $9,5 млн Фильм: "Хищные птицы"

Идрис Эльба Гонорар: $8 млн Фильм: "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Бен Аффлек Гонорар: $8 млн Фильм: "Тройная граница"

Кристен Стюарт Гонорар: $7 млн Фильм: "Ангелы Чарли"

Хоакин Феникс Гонорар: $4,5 млн Фильм: "Джокер"

Джессика Честейн Гонорар: $2,5 млн Фильм: "Оно. Часть 2"