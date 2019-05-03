2 мая 500 лет назад умер Леонардо да Винчи - один из самых гениальных художников всех времен и народов. Он известен нам в первую очередь как создатель картины "Мона Лиза". Но что еще мы знаем наверняка о Леонардо да Винчи, если даже сами исследователи до сих пор не уверены, как точно выглядел ученый?

"РГ" собрала 5 интересных фактов о жизни самого загадочного художника Италии, передает Day.Az.

Он мог бы стать юристом

Родился Леонардо да Винчи в 1452 году в семье землевладельца и нотариуса Пьеро, который пытался заинтересовать сына юридическим делом. Однако все попытки были тщетны. Мать художника была простой крестьянкой. Он любил играть на различных музыкальных инструментах, особенно виртуозно играл на лире.

Говорят, что Леонардо был вегетарианцем

Вокруг личности художника и ученого много слухов. Кто-то говорит, что он увлекался мужчинами, кто-то - что был вегетарианцем, а кто-то - что он увлекался кулинарией. Но самое интересное - это умелое владение обеими руками: он умел писать и рисовать как правой, так и левой рукой. Писал Леонардо да Винчи зеркальным способом, а вот рисовал он без четких границ.

Он объяснил, почему небо синее

Леонардо да Винчи занимался гидромеханикой, физической географией, математикой, химией, астрономией и ботаникой. Ученый впервые описал и исследовал прибор для подводного погружения. Объяснил, почему небо синее. Благодаря эскизам художника был создан воздушный шар. А вот земному шару, по его мнению, намного больше лет, чем описано в Библии. Первый дизайн автомобиля создал тоже Леонардо да Винчи.

Женщина, прославившая его на все времена

После создания картины "Мона Лиза" все женщины хотели быть похожи на Джоконду. Магия ее улыбки, нарисованной с помощью эффекта сфумато, заключается в том, что она "живая": уголки губ Джоконды со врменем поднимаются все выше. Некоторые ученые утверждают, что "Мона Лиза" - это автопортрет художника. В 1503 году он начал работу над картиной, а закончил только в 1506 году.

Он спроектировал туалет для короля

Для султана Османской империи Баязида II великий художник разработал мост длиной 240 метров. Да Винчи расписал алтарь французского братства Непорочного зачатия. Также он спроектировал для французского короля Франциска I туалет со смывателем.

"Простота - это то, что труднее всего на свете; это крайний предел опытности и последнее усилие гения"

(Леонардо да Винчи)