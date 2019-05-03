Фамилия этих богачей, пожалуй, как никакая другая, поросла толстенной коркой мифов, конспирологии, прямой лжи и заблуждений. Им приписывают злодейские замыслы по отношению ко всему человечеству и уж точно они стоят за каждой исторической коллизией или кризисом. Но мы предлагаем узнать факты - это гораздо увлекательнее, чей любой вымысел.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Банкиры Дома Романовых

В Российской империи Ротшильды начали с того же, на чём поднялись ещё при жизни основателя клана, Амшеля, - с оказания деликатных финансовых услуг правящей династии. Кредитование началось с 1822 года. Александр II заключил в 1876 году соглашение с Ротшильдами, по которому они фактически стали управляющими царской казной и получили право проводить сделки с золотом от имени Российской империи. В одной только Испании было размещено около 48 тысяч тонн золота.

Ротшильды стали финансовыми агентами по размещению на внешнем рынке государственных облигаций России, о чём можно прочесть на самих облигациях. В частности, именно Ротшильды обеспечили размещение во Франции тех самых облигаций, по которым большевики отказались платить и долг в $400 млн. был погашен только в годы правления президента России Бориса Ельцина. Правда, Владимир Шигин в книге "Неизвестная война императора Николая I" пишет о том, что размещением облигаций через Ротшильдов занимался другой финансист, банкир Штиглиц. Но именно банк Ротшильдов был учреждением, где можно было получить выплаты по купону или заключить сделку купли-продажи облигаций за рубежами России. Стоит ли удивляться, что при создании ФРС США именно Ротшильды подсказали Романовым войти в уставной капитал российским золотом?

Еще один интерес диверсифицированного бизнеса Ротшильдов в России - нефть. Наиболее известно их участие в Бакинских нефтяных приисках, но работали Ротшильды и, например, в Белоруссии - по нефтяной же тематике. Ротшильды привнесли в нефтедобычу не просто размах - новые технологии, применяемые как для освоения месторождений, так и для транспортировки нефти (железная дорога, нефтепроводы, танкеры), чем вывели российскую нефть на мировой рынок.

Работаем и с СССР

Иосиф Сталин предпочитал совершать операции с Рокфеллерами. Возможно, это связано с тем, что Лев Троцкий, имевший серьёзные связи на Уолл-стрит, как раз взаимодействовал с людьми и компаниями, вращавшимися в орбите Ротшильдов. Об этих связях ещё в 1974 году написал Энтони Саттон в книге "Уолл-стрит и большевистская революция", основанной на рассекреченных правительственных архивах США, Канады и Великобритании. Когда Сталина не стало, Ротшильды не упустили свой шанс возобновить работу в России, называвшейся теперь СССР.

С середины пятидесятых они активно торговали золотом с Госбанком СССР и ВЭБ СССР. Михаил Горбачев во второй половине 80-х санкционировал создание в Москве международного коммерческого "Банка общественного финансирования и кредитования национальных программ" (БНП). В число его основных акционеров должен был войти швейцарский банк Ротшильдов Banque Privee Edmond de Rothschild SA.

С СССР связана ещё одна сторона интересов Ротшильдов. Исследователи практически уверены, что никем не названным и не раскрытым членом знаменитой "кембриджской пятёрки" был барон Натаниель Виктор Ротшильд, член палаты лордов, глава отдела МИ-5 по борьбе с саботажем. Об этом заговорили в 2015-м, после публикации его мемуаров, изобилующих реальными секретными документами. К читателю книга опоздала на несколько десятилетий, в своё время попытка публикации вызвала жуткий скандал и Маргарет Тэтчер, премьер Великобритании, запретила выход книги в Европе, а американская администрация - в США.