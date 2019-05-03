Вряд ли маленький житель Калифорнии (США) способен по достоинству оценить вкус такого напитка, как пиво, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Руди Сало, отец годовалого Алекса, уверен, что сынишке просто приглянулся дизайн банки. Как бы то ни было, но ребенок схватил понравившуюся вещь, и папе пришлось погоняться за озорным отпрыском, который ни за что не хотел расставаться с добычей.

Когда же Руди все-таки вытянул банку из маленьких цепких пальчиков, произошло то, чего и следовало ожидать - Алекс разрыдался. Остается надеяться, что отец нашел другую вещь для утешения любимого чада - не менее интересную, но куда более подходящую малышу по возрасту.

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