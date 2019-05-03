Необычная парочка мотоциклистов, выясняющая свои взаимоотношения в пути, была запечатлена участником дорожного движения в Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодая особа, сидящая сзади мотоциклиста, выбрала не самый удачный момент для выяснения отношений со своим благоверным. Девушка, не отдавая отчета о последствиях своих действий, нанесла несколько коварных ударов по голове молодого человека, который, не обращая внимания на агрессивную спутницу, продолжал управлять мотоциклом.

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