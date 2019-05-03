Видеофрагмент с тренировки бангладешских солдат появился в Сети. Отработку штыковых ударов бойцы буквально превратили в настоящее шоу.

На кадрах видно, как солдаты по очереди, подпрыгивая, поражают объект - чучело, которое в Сети сравнили с картофелиной. При этом они драматично кричат.

Многие пользователи Сети решили, что учения бангладешской армии больше похожи на сцены из индийских фильмов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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