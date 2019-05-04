Этимологически "шашлык" - это двусоставное слово из лексикона крымских татар. Особенности его приготовления имеют массу отличий от широко распространенных способов готовки этого популярного блюда - начиная от выбора мяса и заканчивая деталями жарки.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Откуда есть пошел" шашлык

Согласно этимологическому словарю Макса Фасмера, "шампур" имеет одинаковые корни в грузинском и сирийском языках. Термин "шампур" имеется во всех "Словарях иностранных слов, вошедших в состав русского языка" начала ХХ века.

По мнению заслуженного художника Украины известного крымско-татарского искусствоведа Мамута Чурлу, более трех веков назад путешественники встречали это блюдо именно в Крыму. Этимологически слово "шашлык" двусоставно, оно состоит из "шиш" ("шампур", "прут") и "лык" (соотнесение с чем-либо).

Способ приготовления "шишлыка", подтверждает Чурлу, не обязательно предполагал его жарение на железном (деревянном) вертеле ("шампуре") - шашлык как таковой (маленькие кусочки мяса) готовили на углях, жарили в масле в казане с закрытой крышкой. Отдельный вопрос - подготовка мяса. Крымские татары, в частности, замачивали его в молочной сыворотке. Хотя чаще всего и этого не требовалось.

Чем отличается "классический" шашлык

Один из самых известных и авторитетных российских кулинарных гуру Вильям Похлебкин в своем "Кулинарном словаре" писал, что для шашлыка берется преимущественно молодая баранина (поясничная (почечная) части) туши. Ее кусочки жарят на вертеле (или в грилях) над углями.

Бастурма, по Похлебкину, - это предварительно замаринованное мясо (старая баранина, либо говядина). Изначально, по крымско-татарской традиции, мясо для шашлыка не солят - ни перед, ни в процессе приготовления: соль "дает влагу" - истекающий при жарке сок делает блюдо жестким - шашлык получается невкусным.

Исходя из толкования Вильямом Похлебкиным понимания сущности шашлыка как самостоятельного блюда, его главный ингредиент - мясо молодого барашка, не маринованное и не соленое. "Старая" баранина или говядина как таковая - это "второй сорт" шашлыка.

Любое другое мясо для приготовления данного блюда в классическом его понимании не рассматривается вовсе.

Жарят все, что можно и как угодно

Вильям Похлебкин в своей книге "Кухня Московского государства, или старомосковская кухня" приводит примеры того, как древнерусская кухня, в XVII веке уже знавшая, что такое шашлык, оказалась неспособна к приготовлению данного блюда - автор, основываясь на исторических документах, писал: баранину на царской и боярской кухне тогда преимущественно тушили или использовали ее как ингредиент для жаркого - предпочтение в древнерусской гастрономии отдавалось нежирной (постной) свинине.

По прошествии веков обывательское отношение к шашлыку мало изменилось - этим блюдом зачастую называют любое мясо, приготовленное на открытом огне.

В конце XVII века турецкий путешественник Эвлия Челеби описал нюансы приготовления шашлыка в "Крымской стране". Челеби перечислял подробности этого процесса: на железном шампуре толстые куски баранины располагались неизменно в середине, а тонкие - по краям. Причем приготовлялся татарский "шиш-кебаб" для гостей непременно на колесе от арбы - возлюбленная женщина хозяина, принимавшего гостя, по обычаям, должна была разрубить деревянное колесо, и на этих дровах жарился кебаб. Подобный способ приготовления шашлыка, как издревле считалось в Крыму, - особая честь для гостя.