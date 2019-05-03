Пожилой паре из Австралии по ошибке доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает телеканал 9 news, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, пара получила посылку 1 мая и ошибочно расписалась за нее. Обнаружив пакеты с белым порошком, они обратились в полицию.

По утверждению властей, посылка содержала около 20 килограммов метамфетамина по цене примерно десять миллионов долларов.

"Когда вы думаете об этом - наркотики на десять миллионов долларов, отправленные по неправильному адресу, - это невероятно, что кто-то мог быть столь небрежным", - заявил детектив Мэттью Кершоу.

В связи с инцидентом полиция задержала и предъявила обвинения 21-летнему Чжилину Ма из пригорода Мельбурна. Его задержали во время обыска дома на улице Марунда Террас. На месте полицейские обнаружили еще 20 килограммов такого же наркотика.