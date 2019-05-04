В Великобритании открыта вакансия для человека, который будет тестировать услуги спа-салонов, путешествуя по стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.



Это вакансия для тех, кто считает, что расслабление в джакузи, отдых в гидромассажной ванне и процедуры в роскошных спа-центрах - одна из характеристик рая.



Соискателю не придется составлять резюме. Чтобы подать заявку, ему нужно прислать ссылки на фотографии в соцсетях, показывающие лучшие моменты его жизни.



Принятому на работу придется ездить по спа-центрам Великобритании, размещать свои фотографии и делиться опытом о спа-процедурах в соцсетях, рассказывать о своих ощущениях, указывая теги компании.



Работа не постоянна - четыре дня в июле или августе. За каждый день можно заработать 125 фунтов, еще работодатель оплачивает обед, предоставляет чай и кофе, а также по два бесплатных бокала шампанского в каждом месте, которое посетит сотрудник.