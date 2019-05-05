Замена сахара медом и другими подсластителями в кофе, чае и других продуктах не приносит пользы здоровью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Исследователи объяснили это тем, что мед считают абсолютно здоровой сладостью и нередко добавляют его слишком много, сказано в докладе Action on Sugar. Кроме того, продукты с медом в результате содержат большое количество сахара.

Норма меда, как и другого подсластителя, составляет всего 30 граммов в день. При добавлении одной 7-граммовой ложки в напиток остается шесть граммов так называемого свободного сахара. Если такую же ложку обычного сахара положить в чай, то будет всего четыре грамма.

Свободный сахар - это моносахариды, к примеру, фруктоза, глюкоза и дисахариды - сахароза или обычный сахар, которые добавляются в еду и напитки, а также содержатся в фруктовых соках, сиропах и меде.

"Маркетинговые уловки приводят к тому, что потребители не понимают, что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как они способствуют общему потреблению сахара в день", - заявила диетолог Кэтрин Дженнер.

Она также отметила, что слишком большое количество калорий, которые поступают из сахаров, способствует риску ожирения, диабета 2 степени, некоторых видов рака, заболеваний зубов и печени.