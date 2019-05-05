Съемки фильмов сопряжены с настоящей опасностью. Некоторые актеры серьезно рискуют, чтобы картинка получилась действительно интригующей. И порой рискованные трюки заканчиваются настоящей трагедией.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Иллюзия обмана"

Айла Фишер на съемках "Иллюзии обмана" едва не утонула. В сцене, где девушка-фокусница прыгает в аквариум, закованная в кандалы, заклинило замок наручников. Съемочная группа не поняла, что происходит, а когда люди бросились Айле на помощь, она уже потеряла сознание. К счастью, ее удалось откачать.

"Директор"

Для Евгения Урбанского съемки в фильме "Директор" стали роковыми. Эта трагедия потрясла СССР, ведь тогда погиб один из самых популярных советских артистов. В одном из дублей машина, в которой был Урбанский, на огромной скорости перевернулась. Евгений получил множество серьезных травм. Спасти его не смогли.

"Сумеречная зона"

Вик Морроу на съемках "Сумеречной зоны" должен был бежать через озеро с детьми. На заднем плане гремели взрывы, над озером кружил вертолет. Из-за ошибки пиротехников повредился хвостовой винт. При падении вертолет зацепил Вика Морроу и двух детей. Это ошибка была роковой.

"Связной"

Сергей Бодров-младший погиб на съемках "Связного". Съемочная группа отправилась в Кармадонское ущелье, но сошедший ледник накрыл всех людей. Спасательная операция проводилась несколько месяцев, но никого так и не нашли.