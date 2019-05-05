Некоторые драгоценности не только очень красивы и служат отличным вложением денег, но и, как гласят легенды, несут своим обладателям несчастья.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Такой неприятной особенностью, говорят, обладали дивные серьги с бриллиантами, которые передавались из поколения в поколения в семье князей Мещерских. По легенде, украшения могли помочь мужу уличить в неверности супругу: считалось, что надевшую эти серьги женщину-изменщицу настигнет кара.

Об этом однажды узнал Пушкин, слывший ужасным ревнивцем. Поэт решил узнать, не изменяет ли ему супруга и одолжил "проклятое" украшение.

Ничего не подозревающая Наталья надела серьги на один из балов. Но украшение выбрало не ту жертву: проклятие ударило по самому ревнивому супругу. Через несколько дней после бала, на котором Гончарова блистала бриллиантами, Пушкин был смертельно ранен на дуэли.

Серьги вернулись в семью Мещерских. Спустя столетие, перед революцией, молодой князь, получивший украшение по наследству, подарил его своей жене. Опасаясь проклятья, женщина долго не могла решиться надеть драгоценности. Но все же однажды по настоянию мужа, который не верил в семейную легенду, надела сережки. Через некоторое время князь скончался. А сама владелица украшения была отвергнута любовником, отказавшимся признать родившуюся у них дочь.

После революции Мещерским пришлось продать "проклятые" серьги. Кто стал их владельцем, неизвестно. Никто не знает и о том, приносят ли они несчастья до сих пор.