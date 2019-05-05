Всем известна фраза "после 40 жизнь только начинается" и то, что 40 лет - всего лишь цифра, обозначающая возраст. Но многие женщины воспринимают это как своего рода рубеж, достижение зрелости. Однако этот возраст не означает приближение старости, просто теперь стоит более осознанно относиться к своему физическому и душевному состоянию, следить за собой. Какие же мысли посещают женщин после 40, мешающие им ощутить полноту жизни в новом возрасте и не думать о цифрах?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Слишком поздно для.. "

Если к 40 годам женщине захотелось поменять семейный статус, место работы или внешность, то сделать это никогда не поздно. Чтобы пересмотреть жизненные приоритеты, поставить новые цели, не существует возрастного лимита. Подобные мысли лишь порождают внутренние блоки, из-за которых вы чувствуете себя не женщиной, а функцией с истекающим сроком годности.

Не стоит думать, что после 40 у вас уже не будет детей. В последние годы в европейских странах появилась тенденция откладывать рождение ребенка как раз до этого возраста. При заботе о своем женском здоровье и регулярных медицинских осмотрах вы вполне сможете стать мамой.

"Молодым живется легче..."

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что после 40 уменьшается риск возникновения депрессий и панических атак, которым более подвержены женщины от 18 до 30 лет. Участники исследования отметили, что в 40 лет чувствуют себя лучше, чем раньше.

Считать, что для свиданий уже поздно

Ученые выяснили, что женщины после 40 лет становятся более темпераментными в постели, поскольку растет уровень тестостерона, который влияет на либидо. К тому же, обычно зрелые дамы более опытные и знание своего тела помогает им достигать кульминации. Считается, что 60% разводов инициируют как раз женщины после 35−40 лет. А 35 - средний возраст, когда женщина начинает искать себе нового партнера.

Бояться увядания внешности

Многие женщины после 30-40 лет начинают выглядеть лучше, чем в молодости. Красота женщины - в ее ухоженности. Не зря говорят, что если девочка некрасива, в этом виновата природа, а если женщина - то она сама. Научитесь любить свое тело в любом возрасте и заботиться о нем.

Ошибки прошлого

Все мы учимся на ошибках, которые не должны мешать нам жить здесь и сейчас. Прошлое нельзя сравнивать с будущим. Пережитое стоит расценивать как багаж накопленной информации, который поможет двигаться дальше в правильном направлении.